Скончалась звезда "Дневника памяти" Джина Роулендс

14 августа в своем доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, скончалась выдающаяся американская актриса Джина Роулендс. Ей было 94 года. Хотя официальная причина смерти не называется, сын актрисы сообщил, что последние пять лет она боролась с болезнью Альцгеймера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Джина Роулендс - настоящая легенда Голливуда, чья карьера охватывает более шести десятилетий. Она снялась в таких знаковых фильмах, как "Дневник памяти" (2004), "Ночь на земле" (1991) и "Персиполис" (2007). За свои выдающиеся работы в картинах "Женщина не в себе" (1974) и "Глория" (1980) Роулендс была номинирована на премию "Оскар".

Помимо номинаций на самую престижную кинонаграду, актриса также удостоилась "Золотого глобуса" за роль в фильме "Двойная жизнь Бетти Форд" (1987). А в 2015 году Американская киноакадемия отметила вклад Джины Роулендс в кинематограф почетным "Оскаром" за выдающиеся заслуги.

Отметим, голливудский актер Леонардо Ди Каприо получил травму во время отдыха на Сардинии.

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