Эд Ширан стал акционером крупного футбольного клуба

Музыкант и актер Эд Ширан выкупил миноритарный пакет акций клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ипсвич".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Певец стал обладателем 1,4% акций клуба, болельщиком которого он является.

"Я рад сообщить, что приобрел небольшую долю в футбольном клубе из моего родного города, - написал Ширан на своей странице в Instagram. - Любой фанат мечтает стать владельцем клуба, за который он болеет, и я очень благодарен за эту возможность. Я живу в Саффолке (графство на востоке Англии, столица - Ипсвич) с трехлетнего возраста и всегда чувствовал себя здесь как дома. Я не являюсь акционером с правом решающего голоса или членом правления, я просто вкладываю деньги в клуб, который люблю. С нетерпением жду начала начала сезона премьер-лиги!"

Недавно стало известно, что ФИФА назначит эксперта для расследования инцидентов на матче Олимпиады.

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