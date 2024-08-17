Фургон Пэрис Хилтон сгорел на съемках клипа

На съемках нового музыкального клипа светской дивы Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе сгорел гримерный трейлер, передает Day.Az со ссылкой на TMZ.

Хилтон снимала клип на свою новую песню "Bad Bitch Academy" с участием Хайди Клум и Меган Трейнор, когда трейлер загорелся.

По данным источников, вагончик был заполнен дизайнерской одеждой, костюмами Swarovski, солнцезащитными очками, сумочками, ювелирными изделиями, электронными устройствами и множеством личных вещей.

Пэрис была на съемочной площадке, когда вспыхнул пожар, но никто не пострадал. На место происшествия была вызвана пожарная служба, инцидент расследуют.

Отметим, что недавно произошел масштабный пожар на складе одежды в Абшероне.

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