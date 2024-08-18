Кевин Спейси отказывается покидать проданный на аукционе особняк

Инвестор Сэм Асгари, который приобрел особняк Кевина Спейси в Балтиморе, ведет переговоры с адвокатами звезды "Карточного домика", поскольку актер отказывается съезжать, передает Day.Az со ссылкой на Baltimore Banner.

"Сейчас он отказывается уезжать. Он просит шесть месяцев, чтобы покинуть дом и ничего не платить", - пояснил покупатель.

Асгари приобрел недвижимость Спейси в конце июля за $3,24 млн. Эта сумма оказалась меньше той, за которую актер приобрел дом на набережной в 2017 году. Связанная со Спейси компания купила особняк за $5,65 млн.

В июне актер признавался, что у него забрали дом из-за многомилионных долгов после судебных процессов. Спейси утверждал, что у него практически не осталось денег. Однако пока ему удается избежать банкротства.

Кевин Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране.

Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра "Олд вик". Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

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