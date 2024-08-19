Шляпа Индианы Джонса из «Храма Судьбы» ушла с молотка

Шляпа, которую герой Харрисона Форда носил во второй части киносаги об Индиане Джонсе, ушла с молотка покупателю, предложившему за нее 630 тысяч долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bbc, коричневая фетровая шляпа, специально изготовленная для съемок фильма "Индиана Джонс и храм судьбы", стала самым дорогим лотом недавнего аукциона в Лос-Анджелесе, где распродавали голливудский реквизит.

Помимо "личных вещей доктора Джонса", на продажу были выставлены и другие памятные артефакты, появлявшиеся на экране в культовых фильмах о Джеймсе Бонде, Гарри Поттере и героях "Звездных войн".

В числе других выставленных на торги артефактов можно отметить еще несколько. Например, шлем имперского штурмовика-разведчика из фильма 1983 года "Возвращение джедая" (первого отснятого эпизода киносаги "Звездные войны") ушел с молотка за 315 тысяч долларов.

Волшебная палочка Гарри Поттера со светящимся наконечником, с которой актер Дэниел Рэдклифф не разлучался на съемках фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана", нашла своего нового владельца за 53,5 тысячи долларов.

Костюм Дэниела Крейга из фильма 2012 года "007: Координаты "Скайфолл" ушел за 35 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!