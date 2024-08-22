https://news.day.az/showbiz/1683340.html Джаред Лето впервые рассказал о многомиллионных долгах
Джаред Лето впервые рассказал о многомиллионных долгах
Певец Джаред Лето задолжал звукозаписывающей студии $2,7 миллиона. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
Джаред Лето и его брат Шеннон оказались в долгу перед звукозаписывающей компанией. Теперь они должны будут заплатить $2,7 миллиона.
"Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а затем узнали, что нам не только не заплатят ни цента, но мы и задолжали миллионы долларов", - заявил Лето.
Позже на них подали в суд еще раз. Уже на $30 млн из-за предполагаемого нарушения контракта.
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