Названа реальная причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Причиной развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала публичность их отношений. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, данная причина развода артистов "реальная".

"Лопес не могла контролировать своего мужа, находящегося в состоянии стресса, а он не мог ее изменить", - говорится в заявлении.

Они также добавили, что еще одной ошибкой в браке стало настойчивое желание Лопес выносить на публику подробности их отношений.

До этого журналисты называли причиной развода нежелание Аффлека спасать брак.

20 августа стало известно, что 55-летняя Дженнифер Лопес подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем - 26 апреля 2024 года.

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