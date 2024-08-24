Белла Хадид очаровала всех на вечеринке в Голливуде

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид 22 августа выглядела сенсационно, прибыв на вечеринку в Западном Голливуде по случаю запуска своего нового парфюма, передает Day.Azl.

Модель приложила немало усилий для создания новых духов. Недавно она представила три новых аромата собственного бренда Orebella.

27-летняя красавица на мероприятие надела шикарное платье нежного лилового цвета с глубоким вырезом и мерцающей сиреневой подкладкой, которое было украшено вышитыми цветами и пайетками. Белла дополнила образ парой золотистых босоножек с тонкими ремешками на каблуках. Из украшений на ней были несколько колец с драгоценными камнями, золотой браслет и пара сережек. Она уложила волосы мягкими локонами и сделала сияющий макияж. В сопровождении двух своих подруг модель широко улыбалась, поднимаясь по лестнице в зал.

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