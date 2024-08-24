https://news.day.az/showbiz/1683966.html Состоялись похороны Алена Делона - ФОТО
Состоялись похороны Алена Делона - ФОТО
Похороны французского актера Алена Делона прошли в его поместье в коммуне Души под Орлеаном.
Как передает АПА со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BFMTV.
В церемонии принимали участие трое детей и близкие друзья артиста. Делон еще при жизни распорядился не устраивать ему пышных похорон - ограничиться присутствием ближнего круга. Актер будет покоиться в часовне, которую он построил на территории своего замка.
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