Состоялись похороны Алена Делона

Похороны французского актера Алена Делона прошли в его поместье в коммуне Души под Орлеаном.

Как передает АПА со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BFMTV.

В церемонии принимали участие трое детей и близкие друзья артиста. Делон еще при жизни распорядился не устраивать ему пышных похорон - ограничиться присутствием ближнего круга. Актер будет покоиться в часовне, которую он построил на территории своего замка.

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