Квентин Тарантино обвинил Алека Болдуина в смерти оператора на съемках

Режиссер Квентин Тарантино обвинил актера Алека Болдуина в смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". О частичной ответственности Болдуина он заявил в подкасте Билла Махера Club Random, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ruc.

90% ответственности режиссер "Криминального чтива" возложил на оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, допустившую ошибку при организации реквизита, а оставшуюся вину - на Болдуина.

"В этой ситуации, думаю, я буду достаточно справедлив, если скажу, что оружейник - чувак, который обращается с оружием на съемках - на 90% несет ответственность за все, что происходит, когда дело касается этого оружия. Но, но, но - актер несет 10% ответственности", - заявил Тарантино.

Он назвал актера в этой ситуации ответственным партнером оружейника. По мнению Тарантино, актеры должны лично проверять свое оружие, чтобы убедиться в отсутствии пуль в стволе или других проблемах, прежде чем использовать его в сценах.

В 2021 году во время съемок "Ржачины" Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.

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