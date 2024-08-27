В США собрались избавиться от последнего дома Мэттью Перри

В США собрались избавиться от особняка, где не стало звезды "Друзей", актера Мэттью Пэрри. Стало известно, что последний дом артиста готовят к продаже, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер приобрел недвижимость в 2020 году за 6 миллионов долларов и провел на территории масштабный ремонт незадолго до трагедии. После ухода Перри из жизни ремонт в доме продолжился - по словам очевидцев, на здании установили новую крышу. Кроме того, рядом с особняком периодически видели припаркованную белую машину. Однако известно, что постоянно там никто не проживает.

Сейчас по документам объект принадлежит Лизе Фергюсон, попечителю наследства Перри. Дом с четырьмя спальнями, тремя ванными и отдельным санузлом пока не выставлен на продажу. Но специалисты предполагают, что новому владельцу он обойдется не менее 6,5 миллиона долларов.

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