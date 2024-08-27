Мэрайя Кэри потеряла сразу сестру и мать

Американская певица Мэрайя Кэри в один день потеряла и мать Патрицию, и сестру Элисон. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Элисон в последние три недели жизни получала паллиативную поддержку на дому. У нее были проблемы с внутренними органами", - рассказал друг семьи Дэйв Бейкер.

В комментарии для People Кэри тоже не назвала точных причин ухода сестры и матери.

"Мое сердце разбито, я потеряла маму на прошлых выходных. Трагические обстоятельства сложились так, что моей сестры не стало в тот же день. Хорошо, что мне удалось провести последнюю неделю с мамой", - сказала 55-летняя звезда.

На счету Мэрайи Кэри - более 200 миллионов копий проданных альбомов и 19 синглов, занявших первое место в хит-параде Billboard. Мэрайя Кэри исполнила роли в нескольких фильмах и занимается благотворительностью. Она дважды была замужем и воспитывает двух детей-близнецов от брака с музыкантом Ником Кэнноном.

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