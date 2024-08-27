Окружение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека назвало причины развода пары

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разошлись, так как обладают очень разными характерами. Как передает Day.Az, об этом сообщает 27 августа издание People со ссылкой инсайдеров из окружения пары.



"Это очень разные люди: она публичная и более общительная, а он скорее интроверт и с удовольствием проводит время дома", - рассказал знакомый Лопес и Аффлека.

Еще один источник сообщил о "перепадах настроения" Аффлека, которые также сыграли роль в расставании супругов. По словам собеседника таблоида, актер "не понимает, как его плохое настроение влияет на окружающих". Знакомый пары отмечает, что Аффлек совершенно не такой человек, каким хочет казаться.

Еще два источника утверждают, что с июня Аффлек тайно встречается с 36-летней актрисой Кик Кеннеди, дочерью бывшего кандидата в президенты США Бобби Кеннеди - младшего. При этом инсайдер из окружения Аффлека называет слухи об этом романе "чушью".

Также окружение певицы уверяет, что у Лопес "разбито сердце". Несмотря на это, она понимает, что ее брак с Аффлеком уже не спасти.

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