Открывается Венецианский кинофестиваль

Старейший международный фестиваль фильмов - 81-й Венецианский кинофестиваль - открывается в среду на итальянском острове Лидо. Об этом говорится на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильмом открытия станет новая работа режиссера Тима Бертона под названием "Битлджус Битлджус", являющаяся продолжением его фильма 1988 года.

В этом году в основную программу фестиваля вошли 21 фильм. Среди них - "Комната по соседству" испанского режиссера Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях, вторая часть "Джокера" американского режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, "Приказ" австралийца Джастина Курзеля с Джудом Лоу, а также "Мария" чилийского режиссера Пабло Ларраина.

В основной конкурсной программе также представлены такие фильмы, как "После битвы" итальянского режиссера Джанни Амелио, "И их дети после них" французских режиссеров Людовика и Зорана Бухерма, "Любовь" норвежца Дага Йохана Хаугеруда, "Странный" Лука Гуаданьино, "Бруталист" американца Брэди Корбета,"Малышка" голландки Халины Рейн, "Играть с огнем" французских режиссеров Дельфины и Мюриэль Кулин, "Вермильо" итальянца Мауры Дельперо, "Сицилийские буквы" Фабио Грассадония, и "Апрель" грузинки Деа Кулумбегашвили.

На награды также претендуют французская картина "Три друга" Эмманюэля Муре, испанско-аргентинская работа "Убить жокея" Луиса Ортега, "Чужие глаза" сингапурца Сью Хуа Йео, "Я все еще здесь" бразильца Вальтера Саллеса, "Будущая дива" итальянки Джулии Штайгервальт, "Урожай" греческой режиссера Аниты Рейчел Цангари и "Юность - возвращение домой" режиссера из Китая Бин Ван.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стала французская актриса Изабель Юппер. В состав жюри также вошли американский режиссер Джеймс Грэй, британец Эндрю Хэй, полька Агнешка Холланд, бразилец Клебер Мендонса Фильо, мавританец Абдеррахман Сиссако, итальянец Джузеппе Торнаторе, немецкая режиссер Юлия фон Хайнц и китайская актриса Чжан Цзыи.

Кинофестиваль продлится до 7 сентября. В конце мероприятия будут вручены награды: "Золотой лев" за лучшую картину, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни для лучшего молодого актера или актрисы и Специальный приз жюри.

По правилам фестиваля "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе из фильма, получившего "Золотого льва". Современные правила запрещают делить премии между несколькими фильмами.

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