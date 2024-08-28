Анджелину Джоли с новым имиджем засняли в Венеции

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику с новым цветом волос в Венеции. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса сменила имидж - ее волосы стали на несколько тонов светлее. На публике актриса появилась в бежевом тренче с укороченными рукавами, широких черных брюках и сапогах на каблуке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Актриса прилетела в Италию на Венецианский кинофестиваль.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!