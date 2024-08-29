Знаменитый оранжевый диван из сериала «Друзья» выставлен на аукцион

Аукцион Julien's Auctions выставит на продажу коллекцию памятных вещей из ситкома "Друзья".

Как сообщает Day.Az, аукцион приурочен к 30-летию выхода сериала в эфир, состоявшегося 22 сентября 1994 года.

На торги будет выставлено 110 предметов, среди которых одежда главных героев, велосипед, вывеска магазина.

Самым дорогостоящим лотом аукциона будет копия знаменитого оранжевого дивана, который, по предварительным оценкам, будет стоить от 2 до 3 тысяч долларов.

"Каждый день "Друзья" транслируется где-нибудь в мире, что говорит об огромной популярности сериала десятилетия спустя. Мы с гордостью представляем эту культовую коллекцию, поступившую к нам от Warner Bros.", - сказал генеральный директор Julien's Auctions Дэвид Гудман.

Аукцион пройдет 23 сентября, в котором также можно будет принять участие онлайн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!