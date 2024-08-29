Звезда «Гарри Поттера» стала мамой во второй раз

Звезда "Гарри Поттера" Афшан Азад-Кази стала матерью во второй раз. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

36-летняя Афшан Азад-Кази выложила в Instagram фото новорожденной дочери, которую родила 8 августа. На снимке девочка была запечатлена в белом комбинезоне с вышитыми на нем лимонами и шапочке. Актриса пока не стала раскрывать имя и другие подробности.

О своей второй беременности Афшан Азад-Кази сообщила в апреле. Звезда "Гарри Поттера" опубликовала фотографию, на которой предстала в белом свитере и атласной юбке молочного оттенка. Актриса распустила волосы и сделала естественный макияж. Знаменитость позировала стоя со своей дочерью Кирой, которая положила руки на округлившийся живот матери.

Афшан Азад, сыгравшая героиню Падму Патил в пяти фильмах о Гарри Поттере, вышла замуж за Набиля Кази в 2018 году. В июле 2021-го актриса и ее возлюбленный стали родителями. У пары появилась дочь.

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