Бен Аффлек боится, что Дженнифер Лопес испортит его детей

Голливудский актер Бен Аффлек боится, что певица Дженнифер Лопес может испортить его детей. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Бену Аффлеку не нравится то, что Дженнифер Лопес часто балует его наследников.

"У них всегда были совершенно разные стили воспитания. Бен время от времени балует их и дарит им их любимые лакомства, но Джей Ло действительно осыпает их подарками, как никто другой", - рассказал источник.

По словам инсайдера, певица дарит презенты, потому что получает удовольствие, когда видит их улыбки. Отмечается, что Бен Аффлек благодарен Дженнифер Лопес за ее доброту, но он переживает, что его дети будут постоянно ожидать подобного обращения от него и от их матери Дженнифер Гарнер.

20 августа появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем - 26 апреля 2024 года.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале "нулевых". Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони - сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!