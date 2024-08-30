https://news.day.az/showbiz/1685167.html Николь Кидман рассказала о попытках не сопереживать людям
Николь Кидман рассказала о попытках не сопереживать людям
Николь Кидман заявила, что всю жизнь пыталась научиться не сопереживать окружающим.
Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью L'Officiel.
"Часть всей моей жизни посвящена тому, чтобы научиться быть не слишком сопереживающей кому-либо. Иначе это разрушает меня", - призналась актриса.
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