Николь Кидман рассказала о попытках не сопереживать людям

Николь Кидман заявила, что всю жизнь пыталась научиться не сопереживать окружающим.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью L'Officiel.

"Часть всей моей жизни посвящена тому, чтобы научиться быть не слишком сопереживающей кому-либо. Иначе это разрушает меня", - призналась актриса.

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