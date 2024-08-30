Актриса Анджелина Джоли вышла на публику с предполагаемым бойфрендом Akala. Об этом сообщает The Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анджелину Джоли засняли с предполагаемым бойфрендом - 40-летним британским рэпером Akala на Венецианском кинофестивале. Для выхода на публику актриса предпочла горчичное платье Tom Ford. Инсайдеры также рассказали, что он познакомился с актрисой и ее дочерьми Шайло и Захарой на Ямайке в мае 2023 года.

Премьера фильма "Мария" с Анжелиной Джоли в главной роли состоялась 29 августа на Венецианском кинофестивале. Съемки картины проходили в Будапеште, Париже, Греции и Милане. Также в актерский состав вошли Пьерфранческо Фавино ("Лучшие годы"), Альба Рорвахер ("Идеальные незнакомцы"), Коди Смит-МакФи ("Планета обезьян: Революция") и др.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

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