Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

Дочь больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула рассказала о его состоянии. Ее цитирует E! News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Состояние у папы то же самое. Пока не происходит никаких изменений. При его диагнозе это просто отлично. Ему трудно, но болезнь создала для нас новые возможности для проявлений любви к семье", - поделилась она, отметив, что все встречи семьи "наполнены любовью".

В мае стало известно, что американская актриса Деми Мур начала готовиться к "эмоциональному прощанию" с бывшим мужем.

О прогрессирующей лобно-височной деменции Уиллиса стало известно осенью 2023 года. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!