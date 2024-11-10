Том Хэнкс сбежал из США

Американский актер Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на прошедших президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в своем письме к поклонникам, которое цитирует The Direct.

Артист отметил, что принял решение после того, как увидел результаты голосования, к которым он "не был готов". "Я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал", - поделился он.

Хэнкс рассказал, что сейчас находится в "далеком, неизвестном месте" с прекрасным видом на "что-то, что точно не Америка". Он не уточнил, вернется ли он в Штаты, но дал понять, что это может произойти по окончании срока президентства Трампа.