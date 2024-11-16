Звезда Marvel Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа

Американский актер Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа. Соответствующий комментарий публикует издание Entertainment Tonight в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Внимание публики привлекло недавнее появление звезды Marvel на премьере фильма "Миссия: Красный", которая состоялась в Англии. Тогда Эванс предстал перед фотографами с бородой, зачесанными назад длинными волосами, а также в очках с прозрачными линзами.

В интервью с журналистами артист рассказал, что его преображение связано со съемками в новом фильме. "Это все новый проект, над которым я сейчас работаю. Это фильм под названием "Жертвоприношение" с Аней Тейлор-Джой и Джоном Малковичем", - признался актер.