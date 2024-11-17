Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил РБК его концертный директор Александр, передает Day.Az.

"Да, Владимир Александрович покинул этот мир сегодня утром", - сообщил он.

Супруга певца Маруся Левкина на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) опубликовала фотографию певца и подписала: "Лети мое солнышко..."