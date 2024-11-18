Дженнифер Лопес показала фигуру в сияющем платье

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в сияющем "голом" платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

55-летняя Дженнифер Лопес стала гостьей церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась 17 ноября в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия актриса выбрала полупрозрачное макси-платье с глубоким декольте, украшенное стразами. Артистка дополнила свой образ серебристым клатчем, серьгами с бриллиантами и кольцом. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовым блеском, а стилисты уложили волосы в локоны.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Николь Кидман, Анджелина Джоли с сыном Ноксом, Дженнифер Лоуренс, Памела Андерсон, Эль Фаннинг и другие знаменитости.

20 августа появилась информация, что Дженнифер Лопес подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с голливудским актером - 26 апреля 2024 года. А в конце октября стало известно, что Дженнифер Лопес "залечивает развод" отношениями без обязательств.