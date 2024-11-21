46-летний рэпер Usher раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности

Американский рэпер и автор песен Usher раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности. Соответствующее интервью публикует People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46-летний исполнитель признался, что сохранять и поддерживать физическую форму ему помогает катание на коньках. По его мнению, к данному виду спорту необходимо приобщить молодежь. "Все проводят так много времени за гаджетами. Мы хотим, чтобы вы катались, выходили на улицу, были активными и хорошо проводили время", - заявил он.

Артист отметил, что катание на коньках для него является одним из способов заботы о себе. "Свобода и самовыражение. Я действительно чувствую, что это некий язык. Люди должны понимать, насколько это весело на самом деле", - заключил собеседник издания.