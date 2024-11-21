Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о романе с охранником

Голливудская актриса Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о романе со своим охранником. Об этом сообщает издание Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Джен сейчас не ходит на свидания, но это не значит, что она не может развлекаться. Она флиртует там, где это безопасно. Конечно, ее привлекает этот парень. Однако главное - она уверена в том, что это сведет Бена (Аффлека) с ума", - рассказал источник.

Инсайдер также добавил, что Дженнифер Лопес считает, что "небольшой флирт может поправить ее имидж".

В мае возникли слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.

20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером - 26 апреля 2024 года. А в конце октября появилась информация, что Дженнифер Лопес "залечивает развод" отношениями без обязательств.