Новые подробности скандала со звездой Marvel

Бывшая девушка Джонатана Мейджорса, Грейс Джаббари, отозвала федеральный иск против актера, в котором обвиняла его в нападении и клевете.

Как передает Day.Az, дело было закрыто с предубеждением, что означает невозможность его повторного возбуждения.

Мейджорс, звезда фильмов Marvel и "Крид III", был осужден в декабре 2023 года по двум пунктам обвинения в нападении на Джаббари в автомобиле. В начале 2024 года ему было назначено посещение курса по предотвращению домашнего насилия. Несмотря на обвинительный приговор, актер продолжал заявлять, что никогда не поднимал руку на женщину, что стало поводом для иска Джаббари в марте 2024 года.

После ареста в марте 2023 года Мейджорс лишился контракта с Marvel, где должен был сыграть главного злодея в "Мстители: Династия Канга". Проект был отменен, а студия переключилась на "Мстители: Судный день" с Робертом Дауни-младшим в роли Доктора Дума.

Несмотря на серьезные последствия для карьеры, Мейджорс продолжает отрицать обвинения. В 2024 году он начал восстанавливать позиции в индустрии, снявшись в триллере "Merciless" режиссера Мартина Вильнёва. Также фильм "Magazine Dreams", в котором Мейджорс исполнил одну из ролей, был приобретен для выпуска в 2025 году компанией Briarcliff Entertainment.