Оскар 2024: объявлен список номинантов

Американская киноакадемия объявила список претендентов на номинацию премии "Оскар" в 2024 году.

Как передает Day.Az, в этом сезоне в борьбе участвуют 31 анимационный фильм, 169 документальных фильмов и 85 международных проектов. Этот список подчеркивает разнообразие жанров, культур и тем, которые представляют современные кинематографисты.

В категории анимационных фильмов заявлены как крупные студийные проекты, такие как "Головоломка 2" от Disney/Pixar и "Дикий робот" от Universal/DreamWorks, так и независимые работы, например, "Мемуары улитки". Также в список вошли неожиданные участники, такие как "День, когда Земля взорвалась: фильм Looney Tunes", выпущенный Ketchup Entertainment.

Среди документальных фильмов выделяются победители престижных премий, включая "Сахарный тростник" от Nat Geo, "Дочери" от Netflix и "Черный ящик: дневники" от MTV. Примечательно, что в числе продюсеров некоторых лент числятся известные личности: Малала Юсуфзай выступила исполнительным продюсером "Хлеба и роз" и "Последних женщин моря", а Дженнифер Лоуренс - "Хлеба и роз" и "Зуравски против Техаса".

Международные фильмы включают такие фавориты, как "Эмилия Перес" от Франции, "Я все еще здесь" от Бразилии и "Семя священного инжира" от Германии. Однако Китайский фильм "Гибель Лиссабонского Мару" не был допущен в эту категорию из-за несоответствия языковым требованиям, хотя его включили в список документальных фильмов.

Полный список претендентов демонстрирует не только творческое разнообразие, но и глобальный масштаб премии, собирая проекты со всего мира.