Гвинет Пэлтроу о Тимоти Шаламе

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что поцелуй с Тимоти Шаламе был испорчен папарацци.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала на шоу The Tonight Show.

"Да, это было плохо. Это как будто ты пытаешься снять эту сцену и знаешь, что это и так личный момент, а тут еще и папарацци", - вспомнила актриса о сцене поцелуя с Тимоти Шаламе.

Брат Гвинет Пэлтроу Джейк убедил ее согласиться на роль в фильме, потому что его восхищает режиссер Джош Сэфди.

"На самом деле это был мой брат, потому что в последнее время я не так много снималась в фильмах и была сосредоточена на своем бизнесе, а потом появился этот фильм. Мой брат, который является кинорежиссером, сказал: "Это отличный режиссер, и ты должна с ним встретиться", и я так и сделала, и он был очень мил. А когда моя дочь Эппл узнала, что в фильме будет сниматься Тимоти Шаламе, это окончательно решило дело", - заключила актриса.