Тейлор Свифт и Трэвис Келси назначили дату свадьбы

Друзья певицы Тейлор Свифт заявили, что ее свадьба со спортсменом Трэвисом Келси пройдет летом 2025 года. Об этом сообщает News18, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они хотят раз и навсегда положить конец всем сплетням об их отношениях и хотят, чтобы свадьба состоялась в июне, в день двухлетней годовщины с первой встречи", - заявил инсайдер издания.

Он также добавил, что друзья Тейлор Свифт считают, что сейчас для нее самое подходящее время "создать семью" с Трэвисом.

В 2023 году появились новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси "Канзас Сити Чифс" победила "Лос-Анджелес Чарджерс". Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями.