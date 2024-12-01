https://news.day.az/showbiz/1711788.html Звезда «Эйфории» кардинально сменил имидж Звезда сериала "Эйфория", актер Джейкоб Элорди кардинально сменил имидж. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Джейкоб Элорди появился на 21-м Международном кинофестивале в Марракеше. Актер показал новый имидж - густую бороду и длинные каштановые волосы.
Звезда «Эйфории» кардинально сменил имидж
Звезда сериала "Эйфория", актер Джейкоб Элорди кардинально сменил имидж. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Джейкоб Элорди появился на 21-м Международном кинофестивале в Марракеше. Актер показал новый имидж - густую бороду и длинные каштановые волосы. Перед журналистами он появился в черном костюме, белой рубашке и с брошью в форме лягушки.
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