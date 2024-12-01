Звезда «Эйфории» кардинально сменил имидж

Звезда сериала "Эйфория", актер Джейкоб Элорди кардинально сменил имидж. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джейкоб Элорди появился на 21-м Международном кинофестивале в Марракеше. Актер показал новый имидж - густую бороду и длинные каштановые волосы. Перед журналистами он появился в черном костюме, белой рубашке и с брошью в форме лягушки.