Адель планирует приобрести недвижимость в Лондоне

Британская певица Адель собирается приобрести недвижимость в Лондоне после разочарования в Голливуде.

Как сообщает издание Daily Mail, информацию передает Day.Az.

Источник из окружения Адель сообщил, что певица поручила своим сотрудникам найти для нее "красивый и безопасный" дом в столице Великобритании. При этом, по словам инсайдера, звезда не намерена продавать свой особняк в Лос-Анджелесе.

"Она планирует оставить свой дом в Лос-Анджелесе, но хочет проводить в Англии как минимум полгода. Рич пытался отговорить ее от этого, но Адель - очень упрямая. Если она принимает решение, то изменить его невозможно", - сообщил источник.

Также стало известно, что Адель приняла решение о покупке недвижимости после разочарования в Голливуде.

"Она надеялась, что после того, как ее представители сообщили несколько месяцев назад о ее намерении последовать примеру Леди Гаги и попробовать себя в кино, ей поступят предложения. Однако ничего не случилось", - добавил инсайдер.

Напомним, в конце сентября 2023 года, во время одного из концертов в Лас-Вегасе, Адель проговорилась о возможной свадьбе. Певица заявила, что уже замужем, а ее муж присутствует среди гостей. Имя избранника она не назвала, но известно, что она уже несколько лет встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом. В ноябре прошлого года журналисты подтвердили информацию о тайной свадьбе артистки.