59-летняя Элизабет Херли вышла в свет с сыном

Голливудская актриса и модель Элизабет Херли вышла в свет в платье с полупрозрачной юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

59-летняя Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом посетила премьеру мюзикла "Дьявол носит Prada", которая прошла 1 декабря в Лондоне. Актриса выбрала для светского мероприятия розовое макси-платье с полупрозрачной юбкой и декольте, украшенное пайетками. Модель также надела босоножки на каблуках, массивные серьги, браслет и крест. 22-летний Дэмиан предпочел черную футболку, брюки, плащ и туфли.