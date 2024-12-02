https://news.day.az/showbiz/1712199.html 59-летняя Элизабет Херли вышла в свет с сыном Голливудская актриса и модель Элизабет Херли вышла в свет в платье с полупрозрачной юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 59-летняя Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом посетила премьеру мюзикла "Дьявол носит Prada", которая прошла 1 декабря в Лондоне.
59-летняя Элизабет Херли вышла в свет с сыном
Голливудская актриса и модель Элизабет Херли вышла в свет в платье с полупрозрачной юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
59-летняя Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом посетила премьеру мюзикла "Дьявол носит Prada", которая прошла 1 декабря в Лондоне. Актриса выбрала для светского мероприятия розовое макси-платье с полупрозрачной юбкой и декольте, украшенное пайетками. Модель также надела босоножки на каблуках, массивные серьги, браслет и крест. 22-летний Дэмиан предпочел черную футболку, брюки, плащ и туфли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре