Мадонна снова с 28-летним возлюбленным?

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно тихо рассталась с молодым возлюбленным Акимом Моррисом, была замечена с ним во время прогулки в Нью-Йорке, где их сфотографировали на выходных.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

66-летняя певица выбрала для прогулки большую стеганую куртку, теплый свитер, мини-юбку и прозрачные колготки. Она дополнительно обернула шарф вокруг головы и завершила образ солнцезащитными очками с закругленными углами.

Ее возлюбленный, бывший футболист, был одет в белую толстовку и широкие белые спортивные штаны, поверх которых он накинул черную куртку-бомбер с оранжевой подкладкой и кепку дальнобойщика. Он выглядел в хорошем настроении и даже положил руку на спину суперзвезды в какой-то момент.

В ноябре один из источников, приближенных к артистке, сообщил, что Мадонна бросила своего той-боя. На выборах в Нью-Йорке она была только с 28-летней дочерью Лурдес.

"У Мадонны возникла та же проблема с этим мальчиком-игрушкой, что и со всеми ее недавними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они из разных временных периодов. Мадонна чувствовала, что у Акима блуждающий взгляд, потому что он был таким", - говорил инсайдер.

До расставания они много путешествовали, и Аким сопровождал певицу на модных показах и на праздновании ее дня рождения в Италии. Но когда поездки прекратились, это охладило пыл влюбленных. Их разрыв, по словам информатора, не был громким:

"В конце концов, все исчерпалось, и нет никаких обид или драм. Им просто пришло время разойтись. Сейчас Аким живет на острове, а Мадонна, очевидно, работает над своим биографическим фильмом".

Сейчас, похоже, пара решила возобновить свой роман, и то, что публика увидела их вместе, тому подтверждение. Более того, Мадонна несколько дней назад опубликовала серию семейных фото со своими детьми и отцом, и на одном из снимков она позирует в объятиях Акима.

Впервые Морриса связали со звездой в 2022 году, когда они вместе появились на обложке журнала Paper Magazine. Об их романе заговорили спустя два года, летом 2024-го. Аким родом из Спэниш-Тауна (Ямайка), он играл в студенческом футбольном клубе Университета Стоуни-Брук, а затем попал в команду премьер-лиги Oyster Bay United FC.