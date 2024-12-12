Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

Актриса Кира Найтли рассказала о том, что ранняя популярность из-за "Пиратов Карибского моря" и "Реальной любви" плохо сказалась на ней. Этим она поделилась в интервью The Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летняя артистка, недавно снявшаяся в новом проекте, назвала "жестоким" то, как у нее буквально отняли частную жизнь в подростковом возрасте.

"Это очень жестоко, когда тебя лишают частной жизни, когда ты еще растешь, тебя подвергают такому пристальному вниманию. Я больше никогда не буду так же популярна, но это подготовило меня к жизни. Дорого ли стоил этот урок? Да", - заявила Найтли.

Кира также отметила, что, зная цену славе, она никогда не пожелала бы пройти через это своим детям и рада, что их совершенно не интересуют популярность и шоу-бизнес.