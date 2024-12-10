Голливудская актриса Эмбер Херд показала фигуру после объявления о второй беременности.

Как передает Day.Az, ото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 38-летнюю Эмбер Херд, когда она покупала еду на вынос 9 декабря в Мадриде. Актриса появилась на публике в сером джемпере, широких голубых джинсах, черной дубленке и ботинках. Знаменитость также надела кепку и солнцезащитные очки. Она распустила волосы и отказалась от косметики.

5 декабря издание People сообщило, что Эмбер Херд станет матерью во второй раз. По словам инсайдера, актриса сейчас находится на ранних сроках. Имя отца ребенка не разглашается. Однако она счастлива, и уже поделилась новостью со своей дочерью Уной и близкими друзьями.

Эмбер Херд состояла в браке с голливудским актером Джонни Деппом с 2015 по 2017 год. Актриса развелась с артистом из-за домашнего насилия. В 2019 году адвокаты актера обвинили Херд в клевете и подали встречный иск. Судебный процесс длился с апреля 2020 по июнь 2022 года. В ходе него Джонни Депп заявил, что никогда не бил свою супругу.