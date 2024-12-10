Раскрыта реакция отца Джиджи Хадид на знакомство с Брэдли Купером

Голливудский актер Брэдли Купер поладил с отцом супермодели Джиджи Хадид, Мохаммедом Хадидом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание People.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Брэдли Купер произвел хорошее впечатление на Мохаммеда Хадида во время недавней встречи в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике.

"У них был семейный ужин. Они отлично провели время. Все выглядели очень счастливыми. Брэдли и Джиджи были в прекрасном настроении", - сказал источник.

Инсайдер добавил, что знаменитости рассказывали друг другу истории и много смеялись. По словам информатора, Брэдли Купер и Джиджи Хадид держались за руки, пока сидели за столом.