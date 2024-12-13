Бейонсе могла сменить имя после скандала с Jay Z

Поклонники Бейонсе заподозрили, что певица отказалась от фамилии Jay Z (настоящее имя - Шон Кори Картер) после скандала с мужем. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Недавно журнал Forbes включил Бейонсе в список самых влиятельных женщин года. Ее подписали под именем Бейонсе Ноулз вместо Бейонсе Ноулз-Картер. Это дало повод поклонникам утверждать о смене артисткой имени.

Daily Mail утверждает, что до этого Forbes всегда подписывал Бейонсе двойной фамилией. Также издание напоминает, что артистка на протяжении десяти лет гастролировала под фамилией Jay Z, а также называла себя "миссис Картер". Название ее последнего альбома "Cowboy Carter" отсылает к фамилии мужа.