Кэмерон Диас о секрете успешного брака

Актриса Кэмерон Диас рассказала о секрете успешного брака с Бенджи Мэдденом. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кэмерон Диас заявила, что секрет успешного брака в терапии.

"Терапия - это большое дело в нашей семье. Это то, от чего мы зависим. Невозможно быть в браке и иметь семью, если оба человека не выкладываются на 100% каждый день. Даже если вы злитесь друг на друга, не хотите видеть друг друга, устали друг от друга, это все равно 100-процентная преданность браку, партнерству и семье", - добавила она.

Актриса призналась, что ей часто приходится говорить мужу, что она не его близнец.

"Я не твой близнец... Ты не можешь закончить мои предложения. Ты не знаешь, о чем я думаю", - заключила Диас.

Актриса и гитарист женаты с 2015 года. В 2019 году Кэмерон Диас впервые стала мамой - она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, однако в сентябре 2022 года заявила о своем возвращении.

Недавно Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. У пары появился сын. Супруги назвали мальчика Кардиналом. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.