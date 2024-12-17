Брэд Питт отказался от одной своей привычки ради общения с детьми

Голливудский актер Брэд Питт отказался от алкоголя ради того, чтобы помириться с детьми.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Radar Online.

"После разрыва восемь лет назад его отношения с детьми так и не восстановились. Это был очень трудный путь, но Брэд не сдается - он хочет спасти свою семью", - заявил инсайдер из окружения звезд.

Источник рассказал, что после расставания с Анджелиной Джоли актер "попытался доказать детям, что работал над собой". По словам информатора, Брэд Питт ходил на терапию, бросил пить и пытался всячески загладить свою вину. Инсайдер заявил, что сейчас артист "молится о рождественском чуде" и надеется на восстановление общения с детьми.