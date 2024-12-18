Голливудскую актрису Николь Кидман раскритиковали за грубое поведение с журналистом. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

11 декабря Николь Кидман посетила премьеру фильма "Малышка", в котором сыграла главную роль. Журналист издания Pop Crave подошел к актрисе, чтобы задать пару вопросов. Артистка попросила повторить название СМИ, а после пожала плечами, отвернулась и рассмеялась, дав понять, что название по-прежнему ей ни о чем не говорит. Интернет-пользователи сочли поведение знаменитости грубым.

"Мне было бы очень неудобно, если бы я была на месте репортера, а Николь Кидман так смеялась надо мной", "Она грубиянка", "Это просто ужасное поведение", "Николь ведет себя как-то стервозно", - писали интернет-пользователи в X.

При этом некоторые стали защищать Николь Кидман, заявив, что она ничего плохого не сделала.