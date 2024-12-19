Том Круз получил награду от армии США

Звезда франшизы "Миссия невыполнима" и блокбастеров "Топ Ган" Том Круз получил почетную награду от военно-морских сил армии США. Об этом сообщает издание BBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает источник, Круза наградили за популяризацию военной службы в кино. Он получил высшую награду, которую ВМС могут присудить гражданскому лицу. Ведомство уточняет, что благодаря роли Тома в "Топ Гане" заметно повысился престиж военной службы в глазах американского общества.

Сиквел картины, вышедший в 2022 году, по мнению военных, вызвал ностальгию у старшего поколения и новую волну интереса к ВМС у молодежи.