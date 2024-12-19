Ани Лорак снялась в новоном образе

Певица Ани Лорак снялась в ультракоротком платье с глубоким декольте и колготках в сетку, дополнив образ длинной накидкой.

Как передает Day.Az, звезда позировала возле автомобиля и поделилась кадрами в личном блоге.

Артистка отмечала, что много времени проводит в тренажерном зале, чтобы поддерживать себя в форме. А также исполнительница контролирует питание, стараясь не превышать норму калорий. Знаменитость недавно призналась в интервью, что не может много есть из-за своего жениха Исаака Виджраку. По словам знаменитости, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.