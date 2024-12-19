https://news.day.az/showbiz/1716725.html Ани Лорак снялась в новоном образе Певица Ани Лорак снялась в ультракоротком платье с глубоким декольте и колготках в сетку, дополнив образ длинной накидкой. Как передает Day.Az, звезда позировала возле автомобиля и поделилась кадрами в личном блоге. Артистка отмечала, что много времени проводит в тренажерном зале, чтобы поддерживать себя в форме.
Ани Лорак снялась в новоном образе
Певица Ани Лорак снялась в ультракоротком платье с глубоким декольте и колготках в сетку, дополнив образ длинной накидкой.
Как передает Day.Az, звезда позировала возле автомобиля и поделилась кадрами в личном блоге.
Артистка отмечала, что много времени проводит в тренажерном зале, чтобы поддерживать себя в форме. А также исполнительница контролирует питание, стараясь не превышать норму калорий. Знаменитость недавно призналась в интервью, что не может много есть из-за своего жениха Исаака Виджраку. По словам знаменитости, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.
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