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Дженнифер Гарнер засняли с помолвочным кольцом

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер появилась на публике с помолвочным кольцом. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail. Папарацци подловили Дженнифер Гарнер в Лос-Анджелесе. Фотографы заметили, что на безымянном пальце актрисы было кольцо с бриллиантом.