Дженнифер Гарнер засняли с помолвочным кольцом

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер появилась на публике с помолвочным кольцом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци подловили Дженнифер Гарнер в Лос-Анджелесе. Фотографы заметили, что на безымянном пальце актрисы было кольцо с бриллиантом.