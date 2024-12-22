https://news.day.az/showbiz/1717371.html Дженнифер Гарнер засняли с помолвочным кольцом Голливудская актриса Дженнифер Гарнер появилась на публике с помолвочным кольцом. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail. Папарацци подловили Дженнифер Гарнер в Лос-Анджелесе. Фотографы заметили, что на безымянном пальце актрисы было кольцо с бриллиантом.
Дженнифер Гарнер засняли с помолвочным кольцом
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер появилась на публике с помолвочным кольцом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.
Папарацци подловили Дженнифер Гарнер в Лос-Анджелесе. Фотографы заметили, что на безымянном пальце актрисы было кольцо с бриллиантом.
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