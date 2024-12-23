https://news.day.az/showbiz/1717687.html Дензел Вашингтон стал священником и расплакался от волнения Голливудский актер, лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон стал священником в церкви христиан-пятидесятников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пастор Кристофер Брайант, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Брайант опубликовал фото из купели, сделанное в одной из церквей Нью-Йорка.
Дензел Вашингтон стал священником и расплакался от волнения
Голливудский актер, лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон стал священником в церкви христиан-пятидесятников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пастор Кристофер Брайант, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Брайант опубликовал фото из купели, сделанное в одной из церквей Нью-Йорка. На опубликованных фото и видео можно увидеть, что 69-летний артист расплакался от волнения.
В тот же день Вашингтон получил лицензию пастора - он сможет проводить религиозные обряды.
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