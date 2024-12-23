Дензел Вашингтон стал священником и расплакался от волнения

Голливудский актер, лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон стал священником в церкви христиан-пятидесятников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пастор Кристофер Брайант, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брайант опубликовал фото из купели, сделанное в одной из церквей Нью-Йорка. На опубликованных фото и видео можно увидеть, что 69-летний артист расплакался от волнения.

В тот же день Вашингтон получил лицензию пастора - он сможет проводить религиозные обряды.