https://news.day.az/showbiz/1717761.html Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Режиссер Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера "Одиссею", которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Следующий фильм Кристофера Нолана - "Одиссея".
Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею»
Режиссер Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера "Одиссею", которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Следующий фильм Кристофера Нолана - "Одиссея". Это мифический боевик, съемки которого проходили во всем мире с использованием совершенно новой технологии IMAX", - заявила студия Universal.
Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.
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