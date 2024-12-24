Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею»

Режиссер Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера "Одиссею", которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Следующий фильм Кристофера Нолана - "Одиссея". Это мифический боевик, съемки которого проходили во всем мире с использованием совершенно новой технологии IMAX", - заявила студия Universal.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.