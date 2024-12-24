Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком на фоне слухов о новом романе

Певица Дженнифер Лопес встретилась с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, на фоне слухов о новом романе. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

22 декабря Дженнифер Лопес и Бен Аффлек по отдельности прибыли в ресторан Soho House в Западном Голливуде. По информации журналистов, певица и актер пообедали в заведении и обменялись рождественскими подарками. Артистка вышла на публику в светлом кардигане с принтом, широких голубых джинсах и босоножках. Бен Аффлек предпочел голубой джемпер, черное укороченное пальто, джинсы и кеды.