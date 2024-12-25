Дело против Алека Болдуина официально закрыли

Дело против Алека Болдуина по факту трагедии на съемках фильма "Ржавчина", во время которых актер случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера, официально закрыли. Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, специальный прокурор Кари Моррисси отозвала апелляцию на июльское решение суда об отклонении обвинения против актера. "Сегодняшнее решение окончательно подтверждает то, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала: это была невыразимая трагедия, но актер не совершил никакого преступления", - сказали адвокаты защиты Люк Никас и Алекс Спиро.