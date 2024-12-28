https://news.day.az/showbiz/1719036.html 64-летняя Джулианна Мур снялась для модного журнала Elle Американская актриса и писательница Джулианна Мур снялась в откровенном наряде для модного журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Так, 64-летняя звезда "Май декабрь" приняла участие в фотосессии, снявшись в шелковом платье.
64-летняя Джулианна Мур снялась для модного журнала Elle
Американская актриса и писательница Джулианна Мур снялась в откровенном наряде для модного журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так, 64-летняя звезда "Май декабрь" приняла участие в фотосессии, снявшись в шелковом платье. На размещенном черно-белом кадре видно, что верх изделия выполнен из прозрачной ткани и оформлен кружевами.
Визажисты сделали для образа знаменитости легкий макияж, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в легкие локоны и предложили примерить круглые массивные серьги. Автором съемки и кадров стал известный модный фотограф Кольер Шорр.
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